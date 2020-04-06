نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال إنشاء كوبري قلما ومحطة صرف أبو سنة بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، يرافقها الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة حامد طلبة، وبحضور المهندسة أماني عبد الجواد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقليوب، وعبد المنعم محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية سنديون، عدد من المشروعات القومية التي تتم على أرض مدينة قليوب، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت "ريان"، أن الجولة بدأت بتفقد محطة صرف أبو سنة ومتابعة نسبة تنفيذ الأعمال بها، وتذليل العقبات الموجودة خلال تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها.

وأوضحت، أنها تفقدت سير الأعمال بكوبرى قلما العلوي ومتابعة ما تم تنفيذه والحث علي سرعة الانتهاء من الأعمال لكونه مشروع خدمي لأهالي القرية والمواطنين الذي يرتادون طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بشكل دوري للتسهيل عليهم وقطع الوقت بكل أكبر بدلا من الانتظار أطول.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ريان تتفقد كوبري قلما على الطريق الزراعي



نائبة المحافظ خلال الجولة



نائبة محافظ القليوبية تتفقد اعمال كوبري قلما



نائبة محافظ القليوبية تتفقد محطة الصرف بقليوب