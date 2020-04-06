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نائب رئيس جامعة بنها تتفقد غرف التعقيم الذاتى للحماية من الفيروسات.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:39 م
نائب رئيس جامعة بنها تتفقد غرف التعقيم الذاتى للحماية من الفيروسات.. صور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أعمال تصميم غرف التعقيم الذاتى والتى صممتها كلية الهندسة ببنها بالتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال"التايكو"، جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور أيمن سمير مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وقالت راندا مصطفى، إن الجامعة تقوم حاليا بإعداد تصميم خاص بغرف التعقيم الذاتى لتزويد مستشفيات بنها الجامعية بها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واضافت أن الغرف أو البوابات المبتكرة تقوم على رش الرذاذ المعقم للمترددين على المستشفيات من المداخل والاستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات حيث أن النموذج الاولى لهذه الغرف من المتوقع تجريبه عمليا فى المستشفى الجامعى خلال الاسبوع الجارى.

وأكدت نائب رئيس الجامعة، أن الغرف الجديدة تأتى فى إطار الجهود المبذولة فى توفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين على الجامعة حيث من المقرر نشر هذه الغرف بمداخل ومخارج المستشفى لمنع العدوى وحماية المواطنين والأطباء وفرق التمريض والمترددين على المستشفى.

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور مصطفى القاضى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها عميد كلية الطب ببنها، أنه سيتم تزويد المستشفى بعدد 2 نفق التعقيم الذاتى، حيث يكون على مساحة من متر إلى متر ونصف يدخل فيه الشخص لمدة ثوان ويتم تعقيمه ذاتيا.

وأشار "القاضى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم وضعه فى مدخل مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وكذلك باب الموظفين، حيث يكون بهم أكبر كثافة من الأشخاص ويتم تعقيمهم ذاتيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوها بأن أنفاق التعقيم هذه قامت كلية الهندسة بجامعة بنها بتصنيعها، مشيرا إلى أنه سيتم عمل بها بمستشفى بنها الجامعى خلال أيام وسيتم تعميمها بعد ذلك على جميع مداخل المستشفى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم إلغاء الزيارات للمرضى، مع وضع أدوات تعقيم ومطهرات بكل مكان بالمستشفى بجانب فرق مجهزة برش وتعقيم جميع أقسام المستشفى بصفة يومية

 

 

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غرف تعقيم

جامعه بنها

اخبارمصر

القليوبية

محافظه القليوبيه

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