اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 02:29 م
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ميناء الإسكندرية يشدد على تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج..صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:10 م
ميناء الإسكندرية يشدد على تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج..صور تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج
الإسكندرية أسماء على بدر

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وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .

وقال من رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء فى بيان أن مينائي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا علي مدار الـ 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز العمليات ، وأعمال الشحن والتفريغ ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية ، وحركة البضائع ، ومراقبة الساحات ، والنظام الإلكتروني ، وتأمين الأفراد والمنشآت ، حيث بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 30 سفينة ، ، ووصلت 15 سفينة ، وسافرت 19 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 27 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 9 سفن.
 
وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 ألف طن ، أهمها اليوريا والبصل والبطاطس ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 77 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية  ، والخشب ، والفحم ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 323 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 1129 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 8901 شاحنة عامة من وإلي الميناء  هذا وقد بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 528 ألف طن ، وبلغ مخزون الغلال مليون طن .
 
تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج (1)
تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج (1)

تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج (2)
تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج (2)

تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج (3)
تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج (3)
 
 
 
 

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