ميناء الإسكندرية يشدد على تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج..صور

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .

وقال من رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء فى بيان أن مينائي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا علي مدار الـ 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز العمليات ، وأعمال الشحن والتفريغ ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية ، وحركة البضائع ، ومراقبة الساحات ، والنظام الإلكتروني ، وتأمين الأفراد والمنشآت ، حيث بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 30 سفينة ، ، ووصلت 15 سفينة ، وسافرت 19 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 27 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 9 سفن.

وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 ألف طن ، أهمها اليوريا والبصل والبطاطس ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 77 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية ، والخشب ، والفحم ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 323 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 1129 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 8901 شاحنة عامة من وإلي الميناء هذا وقد بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 528 ألف طن ، وبلغ مخزون الغلال مليون طن .