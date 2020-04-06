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ميركل: فيروس كورونا أكبر اختبار يواجهه الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:42 م
ميركل: فيروس كورونا أكبر اختبار يواجهه الاتحاد الأوروبى ميركل
رويترز

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 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.
 
وقالت ميركل "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه... نواجه تحديا صحيا كبيرا يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".
 
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أزمة فيروس كورونا المستجد تمثل أكبر تحد يواجهه الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه.
 
وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، نشرته وسائل الإعلام المحلية، إن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن أكبر تحد منذ تأسيسه، وعلى الجميع الاهتمام بخروج أوروبا من هذه الأزمة أقوى، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشمل بالدرجة الأولى دول منطقة اليورو.
 
وأضافت ميركل: "ألمانيا ستتمكن من النجاح في هذه الظروف على أمد طويل فقط في حال نجاح أوروبا كلها".
 
 
وأشارت إلى أن ألمانيا ودول أوروبا عليها تطوير القدرات الخاصة في مجال إنتاج معدات الحماية الطبية، مشددة على ضرورة "القيام بعمل دؤوب" لتزويد الفرق الطبية بالعدة الضرورية.
 
و قالت ميركل إن أي إلغاء للإجراءات التقييدية سيجري على مراحل وبشكل تدريجي، معتبرة  أن هذا الوقت ليس مناسبا لبحث رفع التدابير التي تم اتخاذها في ظل تفشي وباء كورونا.     
 
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل إنه لا يوجد حتى الآن موعد لتخفيف إجراءات إبطاء انتشار وباء كورونا في ألمانيا، ولكن من المؤكد بالفعل أنه سيتم رفع القيود تدريجيا فقط، مؤكدة في جميع الاعتبارات ، حماية الصحة أمر بالغ الأهمية.
 
وشكرت ميركل،  فى مؤتمر صحفى في برلين بعد ظهر يوم الاثنين المواطنين الذين التزموا بهذه "القواعد الصارمة للغاية" لأنهم كانوا يعرفون أنهم ينقذون الأرواح.

 


ميركل

المانيا

كورونا

فيروس

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