ميركل: فيروس كورونا أكبر اختبار يواجهه الاتحاد الأوروبى

رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.

وقالت ميركل "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه... نواجه تحديا صحيا كبيرا يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".