مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-4-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:17
ميعاد صلاة العشاء 7:36
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:04
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 14: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:33 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:23
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:48 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:40 م
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
توقيت صلاة العشاء 7:54 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:55
توقيت صلاة الظهر 11:43 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:03
موعد صلاة العشاء 7:20 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 4:05 م
توقيت صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:15
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
مواقيت صلاة العشاء 7:28 م
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