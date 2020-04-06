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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-4-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-4-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 
موعد صلاه الفجر 4:09   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:17
 
ميعاد صلاة العشاء 7:36 
 
 
 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 
موعد صلاة الفجر 4:12 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:22 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:43 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 
موعد صلاة الفجر 4:04 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 14: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:33 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 
موعد صلاة الفجر 4:01 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:04 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:20 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 
موعد صلاة الفجر 4:11 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:09 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:23 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 
موعد صلاة الفجر 4:48 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:40 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 
موعد صلاة الفجر 4:44 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:43 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:54 م 
 
 
 

الرياض 

 
موعد صلاة الفجر 4:16 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:24 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:26 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 
موعد صلاة الفجر 3:55 
 
توقيت صلاة الظهر 11:43 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:03 
 
موعد صلاة العشاء 7:20 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 
موعد صلاة الفجر 4:45 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:56 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 
موعد صلاة الفجر 4:34 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 4:05 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:53 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:15 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 4:04 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:51 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:10 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:28 م 
 
 
 
 
 

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