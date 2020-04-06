اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة العمل الدولية تعلن تأجيل الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى لـ 2021 بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:46 م
منظمة العمل الدولية تعلن تأجيل الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى لـ 2021 بسبب كورونا منظمة العمل الدولية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرجأ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولى السنوى المقرر انعقادها فى الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو فى جنيف بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقالت المنظمة إنه فى ظل القيود الصارمة المفروضة على السفر والتفاعل الشخصى المطبقة فى جميع أنحاء العالم والحاجة إلى ضمان عافية الوفود والموظفين، ستُعقد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى فى العام المقبل.

تم اتخاذ القرار فى ضوء القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة فى جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة إلى ضمان صحة وعافية الوفود والموظفين.

ستُعقد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى فى يونيو 2021.

وطبقاً لهذا القرار، سيتم تأجيل عقد الدورتين ذات الصلة 338 و339 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمقرر انعقادهما فى 25 مايو و6 يونيو 2020.

وعلى الرغم من تأجيل المؤتمر، فإن منظمة العمل الدولية وجميع مكاتبها حول العالم يعملون بشكل دائم وسيستمر العمل عن قرب مع هيئاتها وشركاء التنمية والنظام المتعدد الأطراف. حيث توجه المنظمة جهوداً كبيرة نحو معالجة الاستجابات السياسية والفنية للوباء، سواء على المدى الفورى أو البعيد.

ويجتمع مؤتمر العمل الدولى مرة فى السنة في جنيف بسويسرا، لمناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل، وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها، فهو يجمع بين ممثلى الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.


العمل الدوليه

منظمه العمل الدوليه

مؤتمر العمل الدولى

جنيف

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة