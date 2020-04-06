منظمة العمل الدولية تعلن تأجيل الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى لـ 2021 بسبب كورونا

كتب محمود راغب

أرجأ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولى السنوى المقرر انعقادها فى الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو فى جنيف بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).



وقالت المنظمة إنه فى ظل القيود الصارمة المفروضة على السفر والتفاعل الشخصى المطبقة فى جميع أنحاء العالم والحاجة إلى ضمان عافية الوفود والموظفين، ستُعقد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى فى العام المقبل.



تم اتخاذ القرار فى ضوء القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة فى جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة إلى ضمان صحة وعافية الوفود والموظفين.

ستُعقد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى فى يونيو 2021.



وطبقاً لهذا القرار، سيتم تأجيل عقد الدورتين ذات الصلة 338 و339 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمقرر انعقادهما فى 25 مايو و6 يونيو 2020.



وعلى الرغم من تأجيل المؤتمر، فإن منظمة العمل الدولية وجميع مكاتبها حول العالم يعملون بشكل دائم وسيستمر العمل عن قرب مع هيئاتها وشركاء التنمية والنظام المتعدد الأطراف. حيث توجه المنظمة جهوداً كبيرة نحو معالجة الاستجابات السياسية والفنية للوباء، سواء على المدى الفورى أو البعيد.



ويجتمع مؤتمر العمل الدولى مرة فى السنة في جنيف بسويسرا، لمناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل، وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها، فهو يجمع بين ممثلى الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.