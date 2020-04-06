اليوم السابع
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منظمة العمل الدولية ترجئ مؤتمرها السنوى عاما

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:53 م
منظمة العمل الدولية ترجئ مؤتمرها السنوى عاما منظمة العمل الدولية
رويترز

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قالت منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين إن المؤتمر السنوى لوزراء العمل فى دول العالم لن يعقد هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه سيعقد فى يونيو عام 2021.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى بيان إن مجلس إدارتها قرر إرجاء المؤتمر الذى سيحضره وزراء العمل فى الدول الأعضاء فيها وعددها 187 دولة والذى كان مقررا عقده فى الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو عام 2020 بسبب "القيود الشديدة على السفر على مستوى العالم جراء الجائحة وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على صحة وسلامة أعضاء الوفود والعاملين".

وستصدر المنظمة التى تتخذ من جنيف مقرا لها غدا الثلاثاء أحدث تقديراتها لعدد من فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة والذى تنبأت يوم 19 مارس بأن يكون 25 مليون شخص.

وكان مدير سياسة التشغيل في منظمة العمل الدولية سانجيون لي قد قال لرويترز بعد أسبوع إن عدد من فقدوا وظائفهم مؤقتا ومن تم الاستغناء عنهم وطالبي إعانات البطالة أكبر بكثير من التقدير الأول.

وفي الولايات المتحدة وحدها تقدم قرابة عشرة ملايين شخص بطلبات إعانة بطالة بعد أن تسبب فيروس كورونا في غلق شركات ومطاعم وأعمال أخرى تعتبر غير ضرورية في الوقت الحاضر.

 

 

 


منظمة العمل الدولية

كورونا

فيروس كورونا

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