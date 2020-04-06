اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 07:57 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية تطالب رئيس كوريا الجنوبية بأداء دور فى مواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:56 م
منظمة الصحة العالمية تطالب رئيس كوريا الجنوبية بأداء دور فى مواجهة كورونا رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طلب اليوم، الاثنين، من الرئيس ون جيه- إن التقدم إلى جبهة الحرب العالمية ضد فيروس كورونا الجديد، حتى تتمكن الدول الأخرى من اتباع خطى بلاده.
 
وأوضحت وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، أنه في مكالمة هاتفية مع مون، قال الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" -المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "الاستراتيجية الشاملة" لكوريا الجنوبية التي تشمل الاختبارات الكثيفة والسريعة والتشخيص والتعقب تعمل بصورة فعالة.
 
وطلب من مون، أن يشجع قادة العالم على التعلم من التجربة الكورية الجنوبية، وفقًا لما قاله "انج مين-سيوك المتحدث باسم المكتب الرئاسى.
 
وقدم مدير المنظمة العالمية "اقتراحًا خاصًّا" بأن يولي مون اهتمامًا كبيرًا بتزويد دول جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا بأدوات الاختبار والأجهزة الطبية الأخرى.
 
كما دعا مون، إلى إلقاء كلمة رئيسية فى اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي سيُعقد عبر الفيديو في شهر مايو.
 
وقال الدكتور تيدروس،  إنها ستكون "بمثابة فرصة جيدة لمشاركة تجربة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بكوفيد-19".
 
ويُذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوسا"، سيلقون كلمة فى الاجتماع أيضًا.
 
اقترح "مون" ، إجراء المشاورات بشأن التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك وزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا"، ثم أشار إلى أن الإجراءات الكورية كانت تعتمد على المبادئ التوجيهية التي أعلنتها المنظمة العالمية.
 
وقال مون ، إن الحكومة الكورية "تتعامل مع كوفيد-19 ، وفقًا للمبادئ الرئيسية الثلاثة: الانفتاح والشفافية والديمقراطية"، مضيفًا أن بلاده قللت من القيود "غير الضرورية" لحركة الأشخاص والبضائع، كما نصحت المنظمة العالمية أيضًا.
 
وقال مون إنه أجرى بالفعل محادثات هاتفية مع حوالي 20 من رؤساء الدول الأجانب بشأن الوباء، مؤكدًا التزامه بتقديم الدعم المتاح لبلدانهم.
وأشار الرئيس إلى أن دور منظمة الصحة العالمية أصبح أكثر أهمية وسط "أزمة الرعاية الصحية العالمية غير المسبوقة"، وأعرب عن توقعاته بأن تلعب دورًا رائدًا في هزيمة الفيروس.

كوريا الجنوبية

الصحة العالمية

كورونا

منظمة الصحة العالمية

الحكومة الكورية

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