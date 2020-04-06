مقتل 3 صينيين فى هجوم مسلح على منجم بالكونغو الديمقراطية

لقى 3 مواطنين صينيين مصرعهم فى هجوم مسلح على منجم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية– في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأثنين- أن الهجوم المسلح وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت، وأنها طالبت السلطات الكونغولية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية رواح وممتلكات المواطنين الصينيين في البلاد.
وحثت السفارة الصينية السلطات الكونغولية على الإسراع بالتحقيق والقبض على الجناة، فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث أو مزيد من التفاصيل بشأنه.
مقتل 3 صينيين فى هجوم مسلح على منجم بالكونغو الديمقراطيةالإثنين، 06 أبريل 2020 07:46 ص
شرطة الكونغو - أرشيفية
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لقى 3 مواطنين صينيين مصرعهم فى هجوم مسلح على منجم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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