اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 07:47 ص
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مقتل 3 صينيين فى هجوم مسلح على منجم بالكونغو الديمقراطية

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:46 ص
مقتل 3 صينيين فى هجوم مسلح على منجم بالكونغو الديمقراطية شرطة الكونغو - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 3 مواطنين صينيين مصرعهم فى هجوم مسلح على منجم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية– في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأثنين- أن الهجوم المسلح وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت، وأنها طالبت السلطات الكونغولية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية رواح وممتلكات المواطنين الصينيين في البلاد.
وحثت السفارة الصينية السلطات الكونغولية على الإسراع بالتحقيق والقبض على الجناة، فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث أو مزيد من التفاصيل بشأنه.


الكونغو الديمقراطية

الصين

هجوم مسلح

منجم

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