وقال مسؤول آخر لم يكشف أيضاً عن هويته إن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ إن عملية البحث عن جثث الضحايا لم تكتمل بعد.

وأكد مصدر عسكري مالي في جاو، عاصمة المنطقة، وقوع الهجوم ومقتل جنود، دون تحديد عددهم، وقال إن المهاجمين تكبدوا خسائر أيضا.

ويتعرض الجيش المالي منذ أشهر لهجمات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وأعمال عنف أهلية.