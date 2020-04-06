قال مسؤولون محليون فى مالى إن 20 عسكرياً على الأقل قتلوا اليوم الاثنين، فى منطقة غاو الواقعة شمال البلاد، إثر هجوم نُسِب لمتشددين، ونقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن مسؤول في بلدة بامبا - رفض الكشف عن هويته - قوله "هاجم إرهابيون معسكر الجيش فى بامبا في وقت مبكر هذا الصباح. وقُتل على الأقل 20 عسكرياً"، مضيفا أن الإرهابيين غادروا الموقع وتعرضت معدات للتدمير.
وقال مسؤول آخر لم يكشف أيضاً عن هويته إن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ إن عملية البحث عن جثث الضحايا لم تكتمل بعد.
وأكد مصدر عسكري مالي في جاو، عاصمة المنطقة، وقوع الهجوم ومقتل جنود، دون تحديد عددهم، وقال إن المهاجمين تكبدوا خسائر أيضا.
ويتعرض الجيش المالي منذ أشهر لهجمات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وأعمال عنف أهلية.
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