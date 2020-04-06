مفوض الأمم المتحدة لإغاثة لاجئى فلسطين يشكر الأردن على دعمها لمكافحة كورونا

هند المغربي

تقدم فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى بالشكر إلى أيمن الصفدى وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الوكالة بعد الإعلان عن توفير 14 مليون دولار لمواجهة كورونا خلال تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر "

Thank you #Jordan FM @AymanHsafadi for your&# Jordan unwavering support to @UNRWA critical services to #Palestine refugees. Together with #Sweden FM @AnnLinde, we will work on fundraising+strategy to advocate for PalRef rights. https://t.co/HENuYlPOFy — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 6, 2020

جاء ذلك بعد أن أكد الصفدى أنه بحث مع المفوض العام للأنروا الجهد المشترك لتوفير الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرارهما في تقديم خدماتها وتلبية ندائها وتوفير 14 مليون دولار لمواجهة كورونا. لافتا إلى أنه سيتابع التنسيق في اجتماع ثلاثي مع وزيرة خارجية السويد منتصف الشهر.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة "الأونروا" ، بدء توزيع وتوصيل الأدوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن من خلال الكوادر الطبية التابعة لها، وأوضحت الوكالة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الجولة الأولى من التوزيع ستستغرق أسبوعين تقريبًا، وأن المرضى المستهدفين، هم مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري، الذين كانوا من المقرر أن يحصلوا على علاجاتهم بين 21 مارس و31 مارس 2020.