مفوض الأمم المتحدة لإغاثة لاجئى فلسطين يشكر الأردن على دعمها لمكافحة كورونا

تقدم فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى بالشكر إلى أيمن الصفدى وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الوكالة بعد الإعلان عن توفير 14 مليون دولار لمواجهة كورونا خلال تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر "

Thank you #Jordan FM @AymanHsafadi for your&# Jordan unwavering support to @UNRWA critical services to #Palestine refugees. Together with #Sweden FM @AnnLinde, we will work on fundraising+strategy to advocate for PalRef rights. https://t.co/HENuYlPOFy