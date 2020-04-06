اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر صحية إيطالية:تراجع الإصابات بكورونا وإمكانية دخول المرحلة "2" للوباء

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:39 ص
مصادر صحية إيطالية:تراجع الإصابات بكورونا وإمكانية دخول المرحلة "2" للوباء أطباء فى إيطاليا
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر صحية إيطالية انخفاض المصابين بأعراض فيروس كورونا في المستشفيات للمرة الأولى (-61) كما استمر الانخفاض أيضاً بالنسبة لعدد مرضى وحدات العناية المركزة (-17) لليوم الثاني على التوالي، وفي المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد مساء أمس، أكد رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي إلى "انخفاض عدد الضحايا أيضا إلى 525، وهو أدنى رقم منذ 19 مارس الماضي".

وأضاف المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا، أن أعداد الإصابات لا تزال تشهد زيادة يومية ثابتة إلى حد ما، مع ظهور 2972 ​​إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات الإيجابية بكورونا فيروس إلى 91246"، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وشدد رئيس الدفاع المدني على “سلسلة من الأنباء الطيبة، والتي لا ينبغي أن تقودنا مع ذلك، إلى خفض مستوى الحذر، موضحا أن "بصيص الضوء هذا يفتح منظور ما يسمى: المرحلة الثانية، لإنتشار الوباء".

ومن جانبه، وأوضح رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو روزافيرو، أن "علينا البدء بالتفكير في المرحلة الثانية من فيروس كورونا، والتي يمكن التفكير فيها إذا تم تأكيد هذه البيانات، لنبدأ بعدها بالتفكير في كيفية الحفاظ على استمرار انخفاض انتشار المرض"، مؤكدا أن "المنحنى بدأ النزول وكذلك عدد الوفيات، وهذه حقيقة مهمة أخرى، فحتى لو كانت تشير إلى من أصيب بالعدوى قبل أسبوعين، فالنظام يؤدي إلى تباطؤ كبير في الإنتشار".

ورأى أن هذا هو الشرط الوحيد الذي يسمح لنا بالنظر في تدابير بديلة للقيود الصارمة السارية اليوم، والضرورية لأجل حياتنا، داعيا إلى تحمل المسئولية، فـ"هذا الرقم الإيجابي الذي نتوقعه، سيتم تأكيده في الأيام القليلة المقبلة، والذي يمكن كسبه يوما بعد يوم، فهو يشير إلى أن التدابير المتخذة فعالة"، واختتم مؤكدا "لكن من المهم الحفاظ على احترامها وابقاء مستوى الحذر عالياً".

ووصل عدد الإصابات فى إيطاليا إلى 128.984 شخص، كما وصل حصيلة الوفيات إلى 15.887 ، وعدد المتعافين إلى 21.815 شخص.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

اوروبا

انخفاض

وباء

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة