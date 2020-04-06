مستشفى إسنا للعزل الصحى بالأقصر تعلن خروج حالتين عقب تعافيهم من فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن خروج حالتين جديدتين عقب تعافيهما وشفائهما تماماً من المرض خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية وتحول نتائجهم من الإيجابي إلي السلبي، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز.

وفى هذا الصدد يقول وليد الضوى مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصى، أن تلك الخطوات بتعافى المصابين تعد ضمن سلسلة نجاحات الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك بعد أن شهدت المستشفى منذ 14 مارس الماضى حتى أمس الأحد، شفاء 84 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشدداً على أن النتائج مبشرة وهناك حالات ستخرج تباعاً من المستشفى فور مثولهم للشفاء، مضيفاً أن الفريق الطبى الذى يعمل على مصابى فيروس كورونا، تمكن من إنقاذ سيدة حامل من خطر فيروس كورونا، بعدما تأكد إيجابية العينة لها وهى فى بداية شهرها التاسع، حيث أنه بعد تقييم الحالة تبين أن حالتها مستقرة من حيث الحمل ولكنها مصابة بكورونا، تم إتخاذ تاريخ مرضى جيد لها وتقييم حالتها وحالة الجنين واجتهد الفريق وقدم لها كافة الخدمات الطبية حتى تم شفاءها بالكامل وعودتها إلى منزلها.

وكان قد أشاد الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتجهيزات داخل المستشفى خلال فترة العمل الأولى لهم داخل المستشفى، وكذلك مستوى التناسق الكبير بين الفريق الطبى والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى خلال فترة الحجر الصحية الأولى التى استمرت 14 يوماً، والذين تم تبديلهم بفريق طبى جديد لاستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً، وكان أطباء وممرضى المستشفى قد قدموا رسالة مهمة لجميع المواطنين، وهى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، والتطهير اليومى لكافة الأسطح بالمنازل وضرورة التواجد فى البيت، وأنه يجب على جميع أهالى مصر الجلوس فى منازلهم لحماية أنفسهم وأبنائهم من الفيروس والعدوى به.