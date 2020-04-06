مساعدات عسكرية من السودان إلى جنوب السودان

الخرطوم أ ش أ

استقبل مطار جوبا، الأحد، الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية المقدمة من حكومة السودان إلى جمهورية جنوب السودان، والتى تأتى فى إطار الترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عادل إبراهيم سفير السودان بجوبا، قوله إن هذه المساعدات تعتبر الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات العسكرية التى يقدمها السودان للترتيبات الأمنية.

وأضاف أن السودان يقدم هذه المساعدات لاعتبارات كثيرة على رأسها خصوصية العلاقة بين السودان وجنوب السودان، باعتباره الضامن لتطبيق اتفاقية السلام.

وسبق أن تم تسليم المساعدات على دفعتين، وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة.