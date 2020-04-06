مسئول سابق بالمخابرات الأمريكية: ترامب أقالنى لتصرفى بشكل نزيه

واشنطن (رويترز)

قال مايكل أتكينسون المفتش العام للمخابرات الأمريكية، الذى أقاله الرئيس دونالد ترامب من منصبه إن ترامب فعل ذلك بسبب تصرفه بشكل نزيه فى طريقة تناوله للشكوى التى أدت إلى إجراء تحقيق لمساءلة الرئيس العام الماضي.

وأضاف فى بيان يوم الأحد، "يصعب عدم تصور أن فقد الرئيس لثقته بى ناجم عن أداء التزاماتى القانونية بإخلاص كمفتش عام مستقل ونزيه"، وكان ترامب قد قال فى رسالة للكونجرس يوم الجمعة إنه يعتزم إقالة أتكينسون خلال 30 يوما، موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".

وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذى أفشى الأسرار موثوق به فيما وصفه بإساءة ترامب استخدام منصبه فى محاولة التماس تدخل أوكرانيا فى الانتخابات الأمريكية التى تجرى فى 2020 لمصلحته الشخصية.

وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذى يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذى يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات فى أوائل فبراير.