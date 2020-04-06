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مسئول: ألمانيا تحتاج "كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات"

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:24 ص
مسئول: ألمانيا تحتاج "كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات" كمامات - صورة أرشيفية
رويترز

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قال أولاف شولتز نائب مستشارة ألمانيا يوم الأحد، إن بلاده تعزز جهود شراء الكمامات في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال شولتز لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية "نحتاج كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات. جهودنا كلها تهدف لشرائها. وهذا هو موقفنا اليوم".

تأتي جهود ألمانيا لشراء كمامات في وقت عززت فيه الولايات المتحدة جهودها لفعل نفس الشيء مما أثار شكاوى من أساليب المزايدة على المشترين الذين وقعوا صفقات بالفعل.

وأضاف شولتز أنه يريد إعادة عملية إنتاج المعدات الطبية المهمة إلى أوروبا في خطوة ستجعل بعضا من هذه السلع أكثر كلفة ولكن أسهل في الحصول عليها.

واستبعد شولتز مرة أخرى أي خفض في ضرائب الدخل بالنسبة للألمان في ضوء حاجة البلاد لتمويل حزم الإنقاذ التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

 

 

 

 

 

 


المانيا

كمامات

الولايات المتحدة

كورونا

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