مدير مستشفى بنها الجامعى: إخلاء مبنى الجراحة وتجهيزه كمستشفى عزل

القليوبية - نيفين طه

أعلن الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي ، أنه تم إخلاء جميع المرضى ، وعددهم ضئيل من مبنى الجراحة بالمستشفى ونقلهم إلى أقسام أخرى، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهما ، وتخصيص مبنى الجراحة كمستشفى للعزل فى حالة الأحتياج إليها.

وأشار "العيسوي" فى تصريح خاص " لليوم السابع" ، أن تجهيز المبنى كمستشفى عزل ضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لتصدى لفيروس كورونا المستجد ، وطالب مدير مستشفى بنها الجامعي ، المواطنيين بعدم الخوف ، وأن ذلك إجراء معتاد علية حتى يتم الأستعداد الكامل لمواجهة أزمة كورونا ، بجانب أن تلك المبنى يجب من الأستفادة منه خاصة أن المرضى الموجودين بيه عدد قليل جدا ويوجد اماكن فارغة بباقى الأقسام ،فلابد من الأستفادة منه لمساهمه أجهزة الدولة للتصدى الكورونا، مشيرا إلى أنه تم إعداد فريق طبى كامل من الأطباء والتمريض يشرف على تلك المستشفى اشراف كامل وتوفير جميع متطلباتة،منوها أن تلك المستشفى معدة فقط كأجراء احترازى ضد فيروس كورونا فى حالة الطوارئء ولم يتم العمل بيها حاليا .

وفى سياق آخر، أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعى ، أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، تم انتداب 6 أطباء من العاملين بالمستشفى للعمل بمستشفيات العزل ، وعلى الفور تم مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى ، وتم اختيار كلا من الأطباء ابراهيم عزت ، وعماد عطا بقسمى الرعاية المركزية الفائقة ، والأطباء مصطفى شابي،وأسماء دسوقى بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية،والأطباء احمد صلاح ،واحمد عبدالمولى بقسم الأمراض المتوطنة وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها والتى خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأن المستشفى بنها الجامعى اتخذت كافة الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يتم تعقيم كافة الأقسام والمترددين على المستشفى ، بجانب إلغاء الزيارات للمرضى المحجوزين بالمستشفى ، حرصا على سلامتهم بجانب تقليل اعداد المترددين من المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعى بجانب تعقيمهم قبل توقيع الكشف الطبى عليهم وزيادة مواعيد العيادات الخارجية بجميع التخصصات منعا للتكدسات والازدحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساهمة أجهزة الدولة فى اجرائتها الاحترازية التى تتبعها من أجل مجابهة الكورونا .