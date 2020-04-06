مدير الصحة العالمية يشكر ليفربول وبرشلونة على المشاركة فى حملات مكافحة كورونا

هند المغربي

شكر تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" والأمم المتحدة وأندية مانشستر يونايتد وليفربول وبرشلونة لمشاركتهم ودعمهم لحملة BeActive وذلك بعد مشاركة عدد من نجوم كره القدم فى الحملة الموجهة لمكافحة كورونا والبقاء بصحة جيدة خلال فترة العزل الصحى بالمنزل .

وقال أدهانوم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " يمكننا هزيمة فيروس كورونا بالتضامن. مقدما الشكر للفيفا و الأمم المتحدة و مانشستر يونايتد ونادى ليفربول من أجل التعاون في حملة BeActive الجديدة لمساعدة الناس على أن يكونوا بصحة جيدة في المنزل في اليوم العالمى للرياضة من أجل التنمية والسلام.

وشارك العديد من نجوم كرة القدم بمختلف أندية العالم في حملة BeActive التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة اليوم بمشاركة الفيفا لمحاربة فيروس كورونا والذى تم إطلاقها بالتزامن و اليوم العالمى للرياضة من أجل التنمية والسلام لتشجيع الناس على أن يكونوا بصحة جيدة خلال فتره العزل الصحى والبقاء في المنازل.