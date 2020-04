مدير الصحة العالمية يشكر ليفربول وبرشلونة على المشاركة فى حملات مكافحة كورونا

شكر تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" والأمم المتحدة وأندية مانشستر يونايتد وليفربول وبرشلونة لمشاركتهم ودعمهم لحملة BeActive وذلك بعد مشاركة عدد من نجوم كره القدم فى الحملة الموجهة لمكافحة كورونا والبقاء بصحة جيدة خلال فترة العزل الصحى بالمنزل .

وقال أدهانوم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " يمكننا هزيمة فيروس كورونا بالتضامن. مقدما الشكر للفيفا و الأمم المتحدة و مانشستر يونايتد ونادى ليفربول من أجل التعاون في حملة BeActive الجديدة لمساعدة الناس على أن يكونوا بصحة جيدة في المنزل في اليوم العالمى للرياضة من أجل التنمية والسلام.

#COVID19 affects us all but we can defeat it with solidarity. Thanks @FIFAcom @UN @ManUtd @LFC @trentaa98 & @MarcusRashford for teaming up on the new #BeActive campaign to help people be #HealthyAtHome on today's Intl Day of Sport for Development & Peace.https://t.co/Jb7UgD5UAw