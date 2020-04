مديرة الأمم المتحدة للمرأة: 5 طرق للمساواة بين الرجل والمرأة بالمنزل

نشرت فومزيلي ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توضح كيفية دعم المساواة بين الجنسين فى المنزل: وهى مشاركة الرعاية في المنزل التعرف على الحقائق كورونا المستجد وقراءة ومشاهدة والاستماع وتبادل القصص والتحدث عن المساواة بين الجنسين مع عائلتك ومتابعة الأنشطة عبر الإنترنت وذلك وسط الإجراءات المشددة التي تمر بها الدول والعزل الصحي لمواجهة كورونا.

Here's how you can support gender equality from home:

1. Share the care at home

2. Know the #COVID19 facts

3. Read, watch, listen and share women’s stories

4. Talk about gender equality with your family

5. Continue your activism online#MondayMotivationhttps://t.co/dKCUWVYL0R