اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مديرة الأمم المتحدة للمرأة: 5 طرق للمساواة بين الرجل والمرأة بالمنزل

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:40 م
مديرة الأمم المتحدة للمرأة: 5 طرق للمساواة بين الرجل والمرأة بالمنزل فومزيلي ملامبو
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت فومزيلي ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توضح كيفية دعم المساواة بين الجنسين فى المنزل: وهى مشاركة الرعاية في المنزل التعرف على الحقائق كورونا المستجد وقراءة ومشاهدة والاستماع وتبادل القصص والتحدث عن المساواة بين الجنسين مع عائلتك ومتابعة الأنشطة عبر الإنترنت وذلك وسط الإجراءات المشددة التي تمر بها الدول والعزل الصحي لمواجهة كورونا.

 

 

فومزيلي ملامبو هي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكانت تولت مهام منصبها في أغسطس 2013، حيث جلبت الكثير من التجارب والخبرة لهذا المنصب، بعد أن كرست حياتها المهنية لقضايا حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية. عملت ملامبو في الحكومة والمجتمع المدني، ومع القطاع الخاص، وشاركت بنشاط في الكفاح من أجل إنهاء الفصل العنصري في بلدها الأم جنوب أفريقيا.

 

 


الأمم المتحدة

المرأة

فومزيلي ملامبو

corona news

فيروس كورونا

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. فيفا يشارك فى BeActive للصحة العالمية والأمم المتحدة لمواجهة كورونا فى يوم الرياضة.. ريال مدريد وبرشلونة وليفربول و211 اتحادا يشاركون فى الحملة.. ورئيس FIFA: الصحة تأتى أولاً وجميعنا فى فريق واحد

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:30 م

الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات يشيد بالعمل المنزلى.. وغادة والى: سننتصر بالمعركة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:19 م

رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنعى رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:41 ص

فيديو.. بيان الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بالتصدى للعنف الأسرى فى ظل أزمة كورونا.. يؤكد: "لبنان وماليزيا والصين" الدول الأكثر فى العنف المنزلى خلال الأزمة.. ويحدد 7 إجراءات للحد من العنف

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة