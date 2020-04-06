محمد بن زايد ورئيس غينيا يبحثان هاتفيا علاقات البلدين وجهود احتواء كورونا

وكالات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا، اليوم، خلال اتصال هاتفى، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كما تناول الاتصال تطورات انتشار فيروس " كورونا " على الساحة الدولية بشكل عام وفي أفريقيا بوجه خاص، وسبل تفعيل المواجهة الدولية الجماعية له، إضافة إلى إجراءات البلدين للتصدى لهذا الفيروس وتنسيق التعاون بينهما في هذا الشأن.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات لجهود جمهورية غينيا الصديقة في التعامل مع الفيروس .

مجددا "بن زايد"، تأكيده سياسة دولة الإمارات القائمة على التعاون والتضامن مع مختلف دول العالم في إطار تعزيز الأخوة الإنسانية بين الشعوب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية.

من جانبه شكر الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده متمنيا لها مزيدا من التطور والازدهار .