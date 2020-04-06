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محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:39 م
محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الشيخ محمد بن راشد
وكالات

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اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يضم مجلس إدارة " مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية " فى عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب.

وسيركز المجلس خلال المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الصحي في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية في مختلف إمارات الدولة.

كان قد تم إنشاء " مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية " بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة، من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة.


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