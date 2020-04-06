محافـظ المنوفية : توزيع مواد غذائية وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى

المنوفية - محمد فتحى

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم توزيع ما يقرب من 1000 كرتونة مواد غذائية وكمامات طبية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ، على أسر العزل المنزلى بنطاق المحافظة ، يأتى هذا فى إطار التخفيف على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية ، قد قرر فتح باب التبرعات على حساب صندوق الكوارث بالمحافظة وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.