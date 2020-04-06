محافظ كفر الشيخ: مستشفيات المحافظة تحتاج إلى 30 جهاز تنفس صناعى للطوارئ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفيات محافظة كفر الشيخ العامة والمركزية تحتاج لـ 30 جهاز تنفس صناعي ،وأنه يثني على المشاركة المجتمعة الفعالة التي تشهدها مدن المحافظة من تبرعات بكمامات وقفازات ومطهرات، ومواد غذائية ، لذا فإنه يراهن على تلك المشاركة أن تساعد المحافظة في توفير 30 جهاز تنفس صناعي، مؤكداً أنه في حالة توفير الـ30 جهاز، ستساعدنا كثيراً في حدوث حالات طوارئ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لدينا في المستشفيات العامة والمركزية 70 جهاز تنفس صناعي موزعة على المستشفيات منهم 16 جهاز بمستشفى كفر الشيخ العام، وبقية الأجهزة موزعه على بقية المستشفيات بمدن المحافظة، ولو تم توفير الـ30 جهاز فإن المستشفيات يكون بها 100 جهاز تنفس صناعي ،مشيراً إلى أن مستشفى جامعة كفر الشيخ بها أجهزة تنفس صناعي، مؤكداً على التعاون الكامل بين المحافظة وبين الجامعة، وهناك غرف عناية مركزة بها أجهزة تنفس صناعي، ولا توجد لدينا أجهزة معطلة ،ولدينا حجر صحي واحد بمستشفى بلطيم المركزي، وحجرات عزل بـ 5 مستشفيات بالمحافظة، وهناك متابعة جيدة للحالات التي ترد من الخارج من أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ، لم نرصد أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورنا، وما تم تسجيله وثبتت إيجابيها 5 حالات، حيث شفيت منهم حالة وخرجت من الحجر الصحي، مؤكداً أن الأربع حالات الأخرى في حجرات عزل خارج المحافظة، مشيراً إلى أن تم إجراء التحاليل الأزمة للمخالطين للحالات وثبتت سلبيتها، والحمد لله، وأنه يطمئن أهالي المحافظة، ويطالبهم بالتزام بالحظر، حفاظاً على صحتهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يثني على أداء المسئولين والعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، وبكل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة والإداريين، والفنيين بالمستشفيات، مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية أهالينا بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ ،كما يثني على التعاون بين كلية طب جامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعي، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبين صحة كفر الشيخ لصالح أهالي المحافظة.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شكل غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور على الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، لدينا بغرف العنايات بأقسام المستشفى 37 جهاز تنفس صناعي تعمل بغرف العنايات، مشيراً إلى هناك تنسيق كامل بين المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الصحة للتعاون بين الجامعات ومديريات الصحة ومنهم مستشفى جامعة كفر الشيخ ومدرية صحة كفر الشيخ، لمرور من تلك الأزمة ، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.