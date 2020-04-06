محافظ قنا الدفع بعربات صراف آلى متحركة لمواجهة زحام صرف المعاشات

قنا- وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه في ضوء الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد فقد تم التنسيق مع إدارة بنك مصر، لتسييرعربات تحتوى على مكينات صراف آلى "ATM" ،حتي يتمكن المواطنين من صرف المعاشات والرواتب الشهرية الخاصة بهم بعيداً عن الزحام حتى لا يكونوا عرضة لإصابة بالفيروس.

واوضح الداودى أن البنك أطلق ماكينات صرف آلى متحركة في الأماكن التي تشهد إقبال كبير من المواطنين لتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي الثابتة وخاصة مع بدء صرف الرواتب والمعاشات للحد من التجمعات وللحفاظ على سلامة العملاء والعاملين من مخاطر فيروس كورونا المستجد، لافتا إلي أنه قد تقرر الدفع بالعربة الصراف المتحرك غد الثلاثاء بمدينة الوقف وبعد غد الاربعاء بمدينة فرشوط ويوم الخميس بمدينة نجع حمادي، مضيفا أن هناك تنسيق بين رؤساء المدن وإدارة البنك لاختيار أماكن وقوف تلك السيارات.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع ،مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

