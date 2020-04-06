اليوم السابع
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محافظ قنا: ازالة 4 حالات تعدي علي اراضي املاك الدولة

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:23 م
محافظ قنا: ازالة 4 حالات تعدي علي اراضي املاك الدولة حملات ازالة - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمراكز فرشوط والوقف وقـفط  قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة، والاراضى الزراعية، ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضى املاك الدولة بقنا، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن ازالة 4 حالات تعدي علي اراضى املاك الدولة، ومخالفة بناء بدون ترخيص .

وأوضح المحافظ ان الحملة نجحت فى إزالة 3 حالات تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمركز فرشوط بمساحة 786 متر مربع، وإزالة حالة واحدة تعدي  بالمبانى على اراضى املاك الدولة بمركز الوقف بمساحة 950 متر مربع بالإضافة إلى  ازالة حالة بناء بدون ترخيص بمركز قـفط بمساحة137 متر مربع.

واشار الداودى الى استمرار  تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، وأضاف أنه طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية سيتم تحويل المخالفات الى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

فى سياق أخر قال اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا أن المحافظة تشهد حالة انضباط ذاتى من  للمواطنين بفترة حظر التجول وفى محافظة قنا يبادر المواطن القنائى بمغادرة الشارع قبل مواعيد حظر الحركة في التوقيتات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وذلك حتى يعطى للاجهزة الأمنية حرية التنظيم وفرض حظر التجوال.

مضيفاً أن  كل المواطنين فى محافظة قنا ملتزمين بتوقيت حظر التجول، وهناك حالة إستجابة عامة فى كافة الشوارع بالمدينة والتى تخلو من المارة.

وأكد مدير أمن قنا أن أجهزة الأمن تتعاون مع المواطنين، ولاتهاون مع من يخالف الحظر تم فرضه من أجل المواطنين فالدولة تريد الحفاظ على المواطنين ونمنع من تفشى وباء كورونا ، وأن كل الخدمات التى يحتاجها المواطن من صيدلبات وسوبر ماركت تعمل بشكل مستمر، وهذه الإستثناءات التى نسمح بها عو الحاجة لشراء  أدوية أو غذاء.

وأضاف  مدير أمن قنا : ان المحافظة لم تسجل حالات ضبط حتى الان لأشخاص مخالفين لكسر حظر التجوال، وأن المواطن القنائى لديه وعى كامل وتفهم الظرف الذى نعيش فيه.


 


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