اليوم السابع
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محافظ سوهاج: إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى والزراعية وأملاك الدولة

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:03 ص
محافظ سوهاج: إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى والزراعية وأملاك الدولة جانب من الإزالة
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج،إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة " جهينة، المراغة، أخميم، وطهطا "، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة نفذت حملة إزالة مكبرة للتعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بمنطقة مشروع غرب طهطا بمدينة جهينة؛ وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات تعدى بمساحة 500 متر، مشيرا أن مركز ومدينة المراغة أزالت حالة بناء خارج الحيز العمرانى على مساحة 80 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم نفذت حملة إزالة مكبرة تم خلالها تنفيذ 3 قرارات ازالة بحوض الجوهرية بنجع الفيما على مساحة 2 قيراط، لافتا إلى قيام مركز ومدينة طهطا بحملة إزالة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 6 حالات بمدينة طهطا وجزيرة الخزندارية شرق بمجلس قروى الصوامعة.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسرعة رفع القمامة ومخلفات الري على الترعة الجانبية الشرقية بالكسرة الحرجة بحري، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بعد تضرر الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" من وجود مخلفات ري على الترعة.

وتوجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إلى الموقع محل الشكوى وتم رفع تراكمات تطهير الترعة، كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من بعض أهالي نجع العجمي بالساحل قبلي البلينا وتضررهم من عمود كهرباء يحتاج إلى صيانة، حيث قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع قروي برديس وشبكة الكهرباء وتم صرف عمود كهرباء جديد وتركيبه بدلا من القديم.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة نظافة مكبرة شملت منطقة شارع ناصر الزراعى ومنطقة المدارس، ومنطقة السوق الحضاري، ومنطقة إدارة أخميم التعليمية، واسفرت الحملة عن رفع 7 طن أتربة ومخلفات في استجابة لشكوى المواطنين، مشيرا إلى أنه جاري دراسة نقل السوق الحضاري من منطقة المساكن، بالإضافة إلى انه تم غلق كافيتريا ومطعم اسماك والتأكد م عدم وجود أي شيش بها .

 

ازالات مراكز سوهاج (1)
ازالات مراكز سوهاج 

 

ازالات مراكز سوهاج (4)
ازالات مراكز سوهاج 

 

ازالات مراكز سوهاج (5)
ازالات مراكز سوهاج 

 

ازالات مراكز سوهاج (6)
ازالات مراكز سوهاج 

 


محافظه سوهاج

اخبار مصرية

ازاله تعديات

أملاك الدوله

اراضى زراعيه

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