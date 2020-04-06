محافظ دمياط تقرر إقالة مدير مستشفى الصدر وفريق الإدارة نظرا للإهمال المتكرر

كما أصدرت المحافظ، قرارا آخر على مديرى المستشفيات بإتخاذ الإجراءات اللازمة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان فى التعامل مع المصابين بالفيروس والتى تعد أهم المسئوليات الموكلة إليهم، إذ يتضمن هذا القرار الذى أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره، أنه فى حال حدوث حالات وفاه يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا يتم أولاً التغسيل داخل المستشفى وفقاً للبروتوكول المعتمد فى التعامل مع هذه الحالات ويكون تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، ثانياً الالتزام بالشرح والتدريب الكامل لأهل المتوفى بالإجراءات الوقائية والإحترازية لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال فريق الترصد، ثالثاً يتم تسليم الجثة لذويها بعد توفير عربية نقل موتى مناسبة.

كما قررت الدكتورة منال عوض، تكليف الدكتور محمد عبد الرحمن فايد مديرا لمستشفى صدر دمياط، والدكتور أحمد محمد رشدى نائبا لمدير المستشفى، والدكتور أحمد محمد عبد الله وكيلا للمستشفى.

وعلى جانب آخر، ذكرت محافظ دمياط مواصلة الأجهزة المختلفة لكافة التدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم اليوم تنفيذ عمليات تطهير بمركز ومدينة كفر سعد منها قرية السوالم وكذا مدينتى الروضة وعزبة البرج مؤكدة قيام مديرية الصحة بدمياط بالمتابعة الدورية لجميع المخالطين للحالات الايجابية.