اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تقرر إقالة مدير مستشفى الصدر وفريق الإدارة نظرا للإهمال المتكرر

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:04 م
محافظ دمياط تقرر إقالة مدير مستشفى الصدر وفريق الإدارة نظرا للإهمال المتكرر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إقالة كلاً من مدير مستشفى صدر دمياط، ونائب ووكيل المستشفى نظرا لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وإحالة جميع المخالفات إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق.

 

كما أصدرت المحافظ، قرارا آخر على مديرى المستشفيات بإتخاذ الإجراءات اللازمة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان فى التعامل مع المصابين بالفيروس والتى تعد أهم المسئوليات الموكلة إليهم، إذ يتضمن هذا القرار الذى أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره، أنه فى حال حدوث حالات وفاه يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا يتم أولاً التغسيل داخل المستشفى وفقاً للبروتوكول المعتمد فى التعامل مع هذه الحالات ويكون تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، ثانياً الالتزام بالشرح والتدريب الكامل لأهل المتوفى بالإجراءات الوقائية والإحترازية لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال فريق الترصد، ثالثاً يتم تسليم الجثة لذويها بعد توفير عربية نقل موتى مناسبة.
 
 
كما قررت الدكتورة منال عوض، تكليف الدكتور محمد عبد الرحمن فايد مديرا لمستشفى صدر دمياط، والدكتور أحمد محمد رشدى نائبا لمدير المستشفى، والدكتور أحمد محمد عبد الله وكيلا للمستشفى.
 
 
وعلى جانب آخر، ذكرت محافظ دمياط مواصلة الأجهزة المختلفة لكافة التدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم اليوم تنفيذ عمليات تطهير بمركز ومدينة كفر سعد منها قرية السوالم وكذا مدينتى الروضة وعزبة البرج مؤكدة قيام مديرية الصحة بدمياط بالمتابعة الدورية لجميع المخالطين للحالات الايجابية.

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

منال عوض

مدير مستشفى الصدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة