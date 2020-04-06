اليوم السابع
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محافظ دمياط تصدر قرار بتشكيل لجنة لتيسير أعمال النادى الرياضى

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:58 م
محافظ دمياط تصدر قرار بتشكيل لجنة لتيسير أعمال النادى الرياضى محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 201 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة لتيسير أعمال نادى دمياط الرياضى لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية .

حيث تشكل اللجنة  مكون من أحمد فكرى بدران بمكتب المحافظ  رئيساً، رشا زقزوق  بإدارة العقود والمشتريات بالديوان العام عضواً وإنتصار سعد رئيس القضايا بالديوان العام عضواً، نبيل حسن أحمد الباز مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة   عضواً، حمادة محمد أحمد مسعد ندا   بإدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة عضواً ،على أن تكون مهمة اللجنة تسيير أعمال نادى دمياط الرياضى لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية.

كما قررت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإقالة كلاً من مدير مستشفى صدر دمياط ونائب ووكيل المستشفى نظراً لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" و إحالة جميع المخالفات إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق.

كما أصدرت المحافظ قرارا آخر على مديرى المستشفيات بإتخاذ الإجراءات اللازمة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان فى التعامل مع المصابين بالفيروس والتى تعد أهم المسئوليات الموكلة إليهم ، إذ يتضمن هذا القرار الذى أكد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره، أنه فى حال حدوث حالات وفاه يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا يتم أولاً التغسيل داخل المستشفى وفقاً للبروتوكول المعتمد فى التعامل مع هذه الحالات ويكون تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، ثانياً الالتزام بالشرح والتدريب الكامل لأهل المتوفى بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال فريق الترصد، ثالثاً يتم تسليم الجثة لذويها بعد توفير عربية نقل موتى مناسبة.

 


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