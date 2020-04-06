محافظ الوادى الجديد: حفر بئر شرب احتياطى لقرية الداخلة بـتكلفة 3 مليون جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، عن حفر بئر جوفى لأغراض مياه الشرب بقرية الهنداو في مركز الداخلة بتكلفة 3 مليون جنيه.

أكد الزملوط، خلال زيارته اليوم لقرية الهنداو بمركز الداخلة، حفر هذا البئر ليكون بئرًا احتياطيًا لتشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالقرية في حال تعطل البئر الأساسى بها، وذلك بتمويل وبإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أضاف المحافظ، خلال زيارته لمبني الوحدة المحلية للقرية، الذي جرى انشائه بالكامل بالجهود الذاتية وتبرعات الأهالى والذي يتكون من طابقين منح مكافأة مالية للعاملين بالوحدة تقديرًا لجهودهم واخلاصهم في العمل.

ووجه الزملوط بإنشاء سور للوحدة على أن يتحمل مركز الداخلة ٥٠٪ من التكلفة والمحافظة ٥٠ ٪، وإعداد مقايسة لتأثيث قاعة الاجتماعات بالشكل المناسب.

كما قرر محافظ الوادي الجديد،تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع شبابي زراعى بمركز الداخلة تشجيعًا للشباب في تنفيذ مشروعات صوب زراعية والتوسع فيها، وهو المشروع الذى تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرية الهنداو، وجرى الانتهاء من تسوية الأرض وحفر البئر وتركيب خلايا الطاقة الشمسية، وذلك لإقامة صوب زراعيه على مساحه ٥٠ فدانًا يستفيد منها ١٨ شابًا من شباب القرية بواقع ٣ أفدنة لكل شاب كمرحلة أولى ضمن المستهدف وهو ٥٠٠ فدان.

أضاف الزملوط، أنه قرر تخفيض ٥٠ ٪ من القيمة الإيجارية تشجيعًا لإقامة مشروعات للشباب في الأراضى البعيدة، وذلك بهدف التوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة.