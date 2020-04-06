محافظ القليوبية يقود حملة إزالة للتعديات بحرم محور الطوارئ بالجبل الأصفرة وتنفيذ 96 حالة

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافط القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحرم محور الطوارئ الجديد بمنطقة الجبل الأصفر بحي الكويتي بالخانكة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومركز شرطة الخانكة، حيث تمت إزالة 96 حالة بمساحة 14800م2 ما بين مسلحات خرسانية ومبان بالطوب الأبيض وأسوار وجراجات ومخازن وهناجر كلها بنيت بالمخالفة وبدون ترخيص وعلى الأرض الزراعية.

ومن جانبه شدد المحافظ، علي ضروة استكمال أعمال الحملة وإزالة جميع التعديات علي جانبي محور ترعة الطوارئ وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتغريم المخالفين وفرض أقصي العقوبات التي تصل إلي الغرمات والحبس.

وأوضح محافظ القليوبية، أن حملات إزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن والأجيال القادمة.

وشارك بالحملة كل من رئيس مدينة الخانكة العميد خالد كشك، ورئيس الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، ومأمور مركز شرطة الخانكة، وقوة أمنية من مديرية أمن القليوبية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.



حملة إزالة بالخانكة



حملة إزالة بالخانكة



حملة إزالة مكبرة



حملة إزالة



حملة إزالة2