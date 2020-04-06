اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يفاجئ أطباء مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة استعداداتهم كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:09 م
محافظ الفيوم يفاجئ أطباء مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة استعداداتهم كورونا جولة محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فاجأ الدكتور أحمد الأنصارى،محافظ الفيوم،مستشفيات الصدر،والحميات، والتأمين الصحي،يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل بهذه المستشفيات والاطمئنان على مدى جاهزيتها للطوارئ، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمترددين عليها.

تفقد "الأنصارى" أقسام الاستقبال والطوارئ وعدداً من الأقسام الداخلية بهذه المستشفيات، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحى، واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لآراء المواطنين حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما اطمأن من مديرى المستشفيات على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية،والاحتياجات المطلوبة بكل مستشفى.

وأكد محافظ الفيوم، فى بيان له،أن قطاع الصحة يأتى على رأس أولويات المحافظة لما له من صلة مباشرة بحياة المواطنين،لافتاً إلى جهود المحافظة فى التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية.

كما شدد المحافظ على ضروة التفانى والإخلاص فى العمل وأن يؤدى كل فرد فى المجتمع واجبه المنوط به، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة، كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التى أعلنها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.

كان محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تفقدوا سير العمل بمستشفى الفيوم العام، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد وحدة العناية الجراحية، وقسم الأورام، ومعمل الـ  PCR، كما تفقد عدداً من الأقسام الداخلية بالمستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل. وناشد محافظ الفيوم المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة ومنها حظر التجول للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس، لافتاً أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبناء مصر، حتى نعبر بسلام هذه المرحلة.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مستشفيات الفيوم

مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة