محافظ الغربية: صرف معاشات ابريل فى 33 منفذا بدون زحام

الغربية – مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولة له، اليوم، بالمدارس فى طنطا وقطور وبسيون وكفر الزيات انتظام سير ثاني أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل وهي المرحلة المخصصة لمن تتراوح معاشاتهم بين 1000 و2000 جنيه، والمقرر انتهائها غدا الثلاثاء.

وأكد محافظ الغربية على اتباع التدابير الوقائية بالمدارس لمواجهه فيروس كورونا خلال صرف المعاش لأصحاب المعاشات وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وتعقيم المدارس بصفة دورية واطلاق حملات للتوعية بالطرق الوقائية الواجب اتباعها لتوقى العدوى بالفيروس وذلك في جميع مدن ومراكز المحافظة.

يذكر أن عدد المستحقين لصرف المعاشات بالغربية شهريًا حوالي 348 ألف و 712 مواطن ، وتم تجهيز 33 منفذًا اضافيا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الألى التى يتم تعقيمها دوريا ، في ضوء مشاركة فرق عمل من الوحدات المحلية والمجتمع المدنى للتنظيم والتوعية والتيسير على المواطنين.

كما تابع محافظ الغربية إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالغلق وذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وأسفرت الجولة عن تحرير عددًا من المحاضر ل 7 مطاعم متنقلة في طنطا وقطور وبسيون وكفر الزيات وذلك لمخالفة أصحابها الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أسفرت الجولة عن ضبط عدد من المواطنين المخالفين لقانون المرور بالسير عكس الاتجاه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تم تحرير محضر لسيارة نقل بسبب إلقاء مخلفات البناء على جانبى الطريق السريع بطنطا.

من ناحيه اخرى زار الدكتورأحمد عطا نائب محافظ الغربية ، مصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى، بهدف بحث المشاكل الهندسية للمصنع وذلك لرفع الكفاءة وعمل خطط للصيانة، بالتعاون مع أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في الأعمال الميكانيكية ، وتوفير قطع الغيار اللازمة وذلك بعد زيادة حجم المخلفات الصلبة إلى 800 طن يومى.

كما قام نائب محافظ الغربية خلال الزيارة بمعاينة خط الفصل للمخلفات (سير التغذية وسير الفصل) ومراجعة المواصفات الفنية للاجزاء الميكانيكية والكهربائية وعمل قائمة بقطع الغيار المطلوبة لرفع كفاءة المصنع، حيث تفقد مخازن المصنع ومراجعة قطع الغيار الموجودة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقام بمخاطبة شركات متخصصة في السيور وقطع الغيار الميكانيكية للمعاينة وتقديم عروض أسعار لقطع الغيار المطلوبة طبقا للمواصفات الفنية.



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