محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات المخططات التفصيلية لحى غرب المنصورة و14 قرية

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تعديلات المخطط التفصيلى بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، وأيضا المخططات التفصيلية لعدد 14 قرية بعدد 9 مراكز بنطاق محافظة الدقهلية.

ويأتى ذلك في إطار العمل المستمر من جانب الأجهزة المختصة بالمحافظة، من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة، للانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على حل جميع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن تباعا فور الانتهاء منها.

وأشار مختار، إلى أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي، والالتزام بمفتاح الخريطة، والمحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، والالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن اعتماد المخططات التفصيلية يتيح استصدار تراخيص البناء فى مناطق الامتدادات العمرانية، مشيرا إلى أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.

وقد وجه المحافظ لمدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة الانتهاء من حصر كافة الكتل السكنية القريبة للاحوزة العمرانية بالمراكز والقرى لموافاة هيئة التخطيط العمرانى بها اعمالا بقانون التصالح رقم 17 لسنه 2019 وتعديلاتة فى اطار العمل الجارى وفقا بتعديل القانون المذكور.

كما وجه المحافظ سرعة الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لمدينه لجمصة والذى يتضمن مدينه جمصة ومدينه 15 مايو ومدينه زايد والمنطقة الصناعية وذلك للعمل على حل المشكلات المتعلقة بمدينه جمصة ووضع كافة المشروعات التى تم تنفيذها والمقترحه فى المرحلة القادمة تحقيقا للتنمية المستدامه والرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

وفى ذات السياق ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وحرصا على ايجاد الحلول للتيسير على المواطنين.

وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتماد تعديلاتها اليوم جاءت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتطبيق المخططات التفصيلية التي تتماشي مع الوضع على الطبيعة والتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم في أماكنهم.

وأوضحت مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن القرى التي شملها تعديل المخططات التفصيلية تشمل قرى السلام ، سماحة، وطنامل الغربية بمركز اجا و قرى طرانيس العرب ، كفر سعد بمركز السنبلاوين و قرى الخمسة ، السمارة ، ظفر بمركز تمى الامديد ، وقريتى ميت عدلان والديسة بمركز بنى عبيد ، وقريه دموه بمركز دكرنس ، وقرية كفر الابحر بمركز نبروه ، وقرية ميت عاصم بمركز منية النصر ، وقرية البرامون بمركز المنصورة.