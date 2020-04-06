اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 01:00 م
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محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب لإعادة تأهيله .. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:50 م
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب لإعادة تأهيله .. صور محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب يرافقه المهندس ابراهيم هندي مندوب الهيئة العربية للتصنيع، في أول يوم عمل للهيئة بعد توقيع عقد التشغيل بين المحافظة والهيئة. 

وأكد محافظ الدقهلية، أن الهدف من الزيارة هو تحديد الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة بالموقع، مؤكدا على سرعة رفع كافة المعدات والكهن وتراكمات القمامة بالموقع، على نفقة الشركة المسئولة عن التشغيل سابقا معربا عن استيائه لترك هذه التراكمات وجبال القمامة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما. 
 
وشدد محافظ الدقهلية على مسئولي البيئة بالمحافظة، بالاستغلال الأمثل للمباني الادارية القائمة في المصنع وسرعة إعادة تأهيل وتطوير المكان قبل البدء في اعادة إنشاء المصنع وتركيب المعدات. 
 
وأوضح محافظ الدقهلية أنه من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية وقع بالأمس عقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة المصنع بأحدث خطوط التشغيل بتكلفة 238 مليون جنيه مؤكدا أن المصنع يخدم ما يقرب من نصف سكان المحافظة ويقام على ما يزيد عن 16 فدان ويستوعب 1200 طن من القمامة يوميا.
 
يذكر أن وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع، لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب، وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 238 مليون جنية، على ان يتم التنفيذ خلال 6 شهور ، وقد شهد مراسم التوقيع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وقد اكد محافظ الدقهلية ان هذا العقد يستهدف إستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية، ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.
 
ووقع العقد مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  ،عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة .
 
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من  رئيس مجلس الوزراء، إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة، والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
 
 
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (1)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (1)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (2)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (2)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (3)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (3)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (4)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (4)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (5)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (5)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (6)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (6)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (7)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (7)

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (8)
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بسندوب (8)
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مصنع تدوير القمامة بسندوب

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