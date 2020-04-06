محافظ أسيوط : حملات لإزالة مخالفات البناء وتعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. صور

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم الاستلام الابتدائى لمبنى إدارة الفتح التعليمية الجديد المكون من 5 طوابق تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله لخدمة العملية التعليمية ومعلمى إدارة الفتح التعليمية، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتطوير الخدمات التعليمية خاصة فى الصعيد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً وفى إطار استكمال المحافظة للمشروعات التنموية والخدمية التى تخدم الصالح العام.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مبنى إدارة الفتح التعليمية يعد حلم طال انتظاره لكافة العاملين بإدارة الفتح التعليمية ، حيث كان مكان الإدارة القديم فى أحد العمارات مكون من عدة وحدات سكنية ضيقة وغير مصممة ولا تكفى العاملين والمترددين عليها، فضلا عن عدم وجود أماكن لأجهزة الكمبيوتر بقسم التطوير التكنولوجى مع عدم وجود معامل للتدريب ، مشيدا بجهود هيئة الأبنية التعليمية الذين يعملون فى ظروف غير عادية فى تلك الفتره الاستثنائية.

من جانبه أشار مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إلى أن مبنى إدارة الفتح التعليمية الجديد يحاكى فى التصميم والتنفيذ أفخم المبانى الحكوميه الذكية مكون من 5 أدوار ويوجد له مدخل رئيسى وخلفى وتم تدعيمة بأحدث نظم الإنشاء وجمال التصميم والأسطح الداخلية والواجهات وروعى أن يضم المبنى كل موظفى الادارة بجميع فئاتهم مما يسهل المشقة على المدرسين والطلاب المتعاملين مع الادارة ، كما روعى فى التصميم الداخلى والتنفيذ معايير التهويه ومساحة لكل موظف حسب المواصفات العالمية كذلك تم تزويد المبنى بأوفيس ودورات مياه بكل دور كما تم تدعيم المبنى بنظام إنارة حديث موصل بنظام أرضى صناعى كامل لحماية المبنى والأجهزه الموجوده به ، بالإضافة إلى نظام إنذار مبكر للحريق كاشف للحرارة ، وكذلك للدخان كما تم تزويد المبنى بسنترال ذكى متطور ومخارج انترنت بجيع غرف الادارة ونظام صوتيات متطور وسماعات داخلية مضيفاً إنه تم تزويد المبنى بخزانات المياه أعلى المبنى والتى تعمل يدوى واتوماتيكى لملئ الخزانات، لافتا إلى أن هذا الانجاز تم بواسطة كوكبة من مهندسى هيئة الابنية التعليمية بأسيوط.

كما أكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية لرصد كافة حالات البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها واسترداد أراضى أملاك الدولة بنجوع وقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وتربح إستغلالاً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" والتصدى بكل حسم للمخالفين خاصة فى ظل قانون الطوارئ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضى الزراعية والتعامل دون تهاون او تقصير مع البناء العشوائى والمخالف.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات لإزالة حالات التعدى على أراضى زراعية بقرى مركز الفتح واسترداد أراضى املاك دولة بمركز البدارى من بينها قطعة أرض كانت مخصصة لإنشاء محطة صرف بقرية العتمانية وتسليمها لجهات الولاية وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لافتاً إلى تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها ، مشيراً إلى مشاركة نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومسئولى أملاك الدولة وبالتنسيق مع قوات الأمن فى تلك الحملات والحفاظ على حق الدولة وحق الشعب.

على جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتكثيفها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات ومخالفات البناء وإزالتها فى مهدها واسترداد "حق الشعب" وعدم التهاون فى تنفيذ القانون .

وترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات وبعض مخالفات البناء بقرى مركزى صدفا وأبنوب بمشاركة حسين كشك رئيس مركز صدفا وتاج أبوسداح رئيس مركز أبنوب ومسئولى الحملات الميكانيكية والاشغالات بالمركزين حيث تم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة لبعض مخالفات البناء على أن تستمر الحملات بصفة يومية بجميع القرى وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية بناءًا على القرارات الصادرة.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء فى المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة



إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة



الاستلام الابتدائي لمبنى إدارة الفتح التعليمية الجديد



الاستلام الابتدائي لمبنى إدارة الفتح التعليمية الجديد



محافظ أسيوط يعلن تكثيف حملات ازالة مخالفات البناء

محافظ أسيوط يعلن تكثيف حملات ازالة مخالفات البناء