محافظ أسوان يوجه بتعقيم جميع أنحاء المحافظة لمواجهة انتشار كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مجموعات العمل وأجهزة ومعدات رش المطهرات من مختلف المديريات الخدمية بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الصحة والزراعة والطب البيطرى ، من أجل توحيد الجهود لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إنطلاق مجموعات العمل للقيام بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة بدلاً من العشوائية لضمان تنفيذ التطهير والتعقيم فى جميع أنحاء المحافظة ، مع التركيز على الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية وخاصة فى ظل توافر الكميات المناسبة من المواد المطهرة.

وأكد على البدء فى عملية التطهير والتعقيم بمناطق الصداقة الجديدة والصداقة القديمة وكيما والجوزيرة والسيل الجديد ، ثم إستكمال الأعمال بباقى الأحياء والمناطق السكنية والقرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة على ألا يكون تم تطهيرها من قبل وذلك بمتابعة من رؤساء الوحدات المحلية.

ووجه اللواء أشرف عطية بالتنسيق الجيد مع المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص التى تقوم بجهود موازية ومكثفة فى نفس الإتجاه، لافتاً إلى أن الفترة الحالية شهدت تعقيم وتطهير العديد من المواقع داخل الشوارع والأسواق ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس ودور العبادة والبنوك ومكاتب البريد والإتصالات وجمعيات تنمية المجتمع ، فضلاً عن المنشآت والمؤسسات الحكومية والصحية والخدمية.

كان قد دشن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السيارات والمعدات الجديدة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تضم 3 سيارات كبرى مدمج ثلاثى لشفط الرواسب وتطهير وتسليك الشبكات والخطوط ، وأيضاً سيارة الورشة الكاملة المتنقلة للطوارئ وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه لتنضم هذه المعدات لأسطول الشركة بإجمالى 25 سيارة ومعدة.

كما تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع توسعات محطة مياه جبل شيشة والذى تم تشغيله فى نهاية 2017 بطاقة 170 ألف م3/ يوم بدلاً من 68 ألف م3/يوم وتغطى 70 % من احتياجات مدينة أسوان من مياه الشرب، استعداداً لفصل الصيف ولضمان تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.

وخلال جولته الميدانية أطمئن اللواء أشرف عطية على منظومة العمل داخل المحطة حيث أستمع لشرح من المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع الشركة بأسوان عن مكونات وأقسام المحطة من مآخذ وخطوط الضخ بطول 2 كم وقطر 1000 مللى ، بجانب الأحواض والمرشحات ، وبالإضافة إلى الورش المركزية للمحركات والمعامل ومركز التدريب المتطور ، فضلاً عن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطة.

وأكد أشرف عطية، أن الدولة والحكومة تقدم دعمها الكامل لأسوان وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث جارى العمل بخطة طموحة لإحلال وتجديد محطات وشبكات وخطوط البنية التحتية فى مختلف مدن وقرى المحافظة منها مشروعات تتبع الهيئة القومية بإجمالى إعتمادات 522 مليون جنيه ، علاوة على قيام الشركة القابضة بإحلال وتجديد محطات وروافع وخطوط طرد صرف صحى ومياه شرب.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين وإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل طبقاً للقياسات المطلوبة للحد بشكل مباشر فى القضاء على ضعف تدفق المياه لبعض المناطق داخل نطاق المدينة ، بجانب سرعة التعامل مع الكسورات والطفح فى البؤر الساخنة لحين الإنتهاء من مراحل إحلال وتجديد البنية الأساسية.



محافظ أسوان يوجه بتنفيذ التطهير والتعقيم



محافظ أسوان يوجه بتنفيذ التطهير والتعقيم