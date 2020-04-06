محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم.. صور

قنا- وائل محمد

تسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من القائمين علي مبادرة "الخير فينا" مجموعة من ادوات مكافحة العدوى والتعقيم شملت "450 جوانتي بلاستيك لعمال النظافة – 200 جوانتي طبي ابيض - 4 كراتين كلور – عبوة 20 لتر كلور – 2 بدلة وقائية للاستخدام في اعمال التعقيم والتطهير.



1 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم

وأعرب الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي هذه المبادرة علي ما قدموه من أدوات تعقيم وادوات مكافحة العدوي لصالح عمال النظافة الذين يتواجدون في الشوارع باستمرار نظرا لطبيعة عملهم.

مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدنى خلال هذه الفترة الى جانب الأجهزة التنفيذية لتخطى هذه المرحلة والمساعدة فى تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



2 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



3 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.



مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .



جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.



كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.











