اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مبادرة "الخير فينا"

محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:08 م
محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم.. صور محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من القائمين علي مبادرة "الخير فينا" مجموعة من ادوات مكافحة العدوى والتعقيم شملت "450 جوانتي بلاستيك لعمال النظافة – 200 جوانتي طبي ابيض  - 4 كراتين كلور – عبوة 20 لتر كلور – 2 بدلة وقائية للاستخدام في اعمال التعقيم والتطهير.

1 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم
1 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم

وأعرب الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي هذه المبادرة علي ما قدموه من أدوات تعقيم وادوات مكافحة العدوي لصالح عمال النظافة الذين يتواجدون في الشوارع باستمرار نظرا لطبيعة عملهم.

 مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدنى خلال هذه الفترة الى جانب الأجهزة التنفيذية لتخطى هذه المرحلة والمساعدة فى تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الدولة  لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

2 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم
2 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .
 

3 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم
3 محافظة قنا تسلم الوحدات المحلية أدوات مكافحة العدوى والتعقيم


ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.

مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.



 


 


 


محافظة قنا

الوحدات المحلية

الوحدات المحلية بقنا

ادوات التعقيم والنظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة