محافظة القاهرة تزيل عشش عزبة الإخلاص بالهايكستب وتنقل الأسر لوحدات بديلة

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى إزالة مبانى وعشش منطقة عزبة الإخلاص من ناحية الهايكستب الجديد بحى النزهة، ونقل السكان لوحدات بديلة بمدينة النهضة، بالسلام، وذلك تمهيدا لأعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشرف على أعمال الهدم والإزالة ونقل السكان المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، وعدد من أجهزة محافظة القاهرة وشرطة المرافق.

ونقلت المحافظة 75 أسرة حيث وفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل السكان وأمتعتهم إلى الوحدات الجديدة، والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات الحصر والتسكين للسكان لرفع المعاناه والعبء عنهم.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كلا من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري.

وشدد الوزير على ضرورة استخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

واطلع وزير النقل ومحافظ القاهرة على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة فى مسار مترو الأنفاق وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتطوير كافة المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، كما تم خلال الزيارة بدء حملة لإزالة التعديات على مسار السكة الحديد وخاصة في منطقة الهايكستب.