محافظة الجيزة تنفى شائعات استخراج فيزا لصرف منحه العمالة غير المنتظمة من البنوك

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة، أنه لم تصدر أى تعليمات من وزارة القوى العاملة أو مديرية القوى العاملة بالجيزة للعمالة غير المنتظمة، للتوجه إلى البنك الأهلى لاستخراج فيزا لصرف مبلغ "500 جنيه" خمسمائة جنية لكل عامل.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، حيث يؤدى ذلك إلى حدوث تجمعات تعرض المواطنين لخطر انتشار فيروس كورونا.

وجاء تنويه محافظة الجيزة بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد ببدء صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة ما أدى إلى توافد أعداد من المواطنين على فروع البنك الأهلى لاستخراج فيز لصرف المنحة وأدى إلى إحداث زحام وتجمعات ما قد يعرض المواطنين لخطر انتشار فيروس كورونا.

وفى نفس الإطار وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لأعمال صرف المعاشات للمستحقين سواء من المدارس التى تم تجهيزها أو من خلال مكاتب البريد موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وثمن محافظ الجيزة على المبادرات الأهلية والشبابية التى تمت ببعض المناطق بتنظيم دخول المواطنين للمكاتب البريدية أو بوضع الكراسى والحد من التجمعات أمام أماكن الصرف.

كما شدد المحافظ على متابعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمرافق الخدمية دوريا للحفاظ على سلامة المواطنين فى ظل الإجراءات الوقائية التى يتم إتباعها لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

تجمع المئات من المواطنين، بميدان سفنكس، بمحافظة الجيزة، أمام أحد البنوك المصرية، بعد ترويج شائعات عن صرف منح ومساعدات مالية من البنوك، واستخراج فيزا لاستخدامها فى صرف منح العمالة المؤقتة التى أعلنت عنها الدولة.