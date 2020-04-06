اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تنفى شائعات استخراج فيزا لصرف منحه العمالة غير المنتظمة من البنوك

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:35 م
محافظة الجيزة تنفى شائعات استخراج فيزا لصرف منحه العمالة غير المنتظمة من البنوك تجمعات للمواطنين بعد شائعات صرف 500 جنيه من البنوك
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محافظة الجيزة، أنه لم تصدر أى تعليمات من وزارة القوى العاملة أو مديرية القوى العاملة بالجيزة للعمالة غير المنتظمة، للتوجه إلى البنك الأهلى لاستخراج فيزا لصرف مبلغ "500 جنيه" خمسمائة جنية لكل عامل.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، حيث يؤدى ذلك إلى حدوث تجمعات تعرض المواطنين لخطر انتشار فيروس كورونا.
 
وجاء تنويه محافظة الجيزة بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد ببدء صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة ما أدى إلى توافد أعداد من المواطنين على فروع البنك الأهلى لاستخراج فيز لصرف المنحة وأدى إلى إحداث زحام وتجمعات ما قد يعرض المواطنين لخطر انتشار فيروس كورونا.
 
وفى نفس الإطار وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لأعمال صرف المعاشات للمستحقين سواء من المدارس التى تم تجهيزها أو من خلال مكاتب البريد موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.
 
وثمن محافظ الجيزة على المبادرات الأهلية والشبابية التى تمت ببعض المناطق بتنظيم دخول المواطنين للمكاتب البريدية أو بوضع الكراسى والحد من التجمعات أمام أماكن الصرف.
 
كما شدد المحافظ على متابعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمرافق الخدمية دوريا للحفاظ على سلامة المواطنين فى ظل الإجراءات الوقائية التى يتم إتباعها لمكافحة تفشى فيروس كورونا.
 
تجمع المئات من المواطنين، بميدان سفنكس، بمحافظة الجيزة، أمام أحد البنوك المصرية، بعد ترويج شائعات عن صرف منح ومساعدات مالية من البنوك، واستخراج فيزا لاستخدامها فى صرف منح العمالة المؤقتة التى أعلنت عنها الدولة.

الجيزة

صرف المساعدات

منح العمالة

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة