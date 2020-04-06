مجلس وزراء الكويت يمدد حظر التجول ويعلن استمرار تعليق الأعمال حتى 26 أبريل

إيمان حنا

قرر مجلس الوزراء بدولة الكويت خلال جلسته اليوم الاثنين تمديد العطلة الرسمية وتعليق الأعمال إلى 26 أبريل الجاري واعتبارها أيام راحة. وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا ،وفق صحيفة القبس الكويتية.

وأعلن المجلس تمديد حظر التجول حتى السادسة صباحاً بدلا من الرابعة فجرا. وكان الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، أعلن اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء ععقد اجتماعا لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ومتابعة الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.

وأعلنت الكويت في 21 مارس الماضي تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً، الذي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع تحسباً لفيروس كورونا.



ومن جهة أخرى قررت الداخلية الكويتية عزل كلي لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لاحتواء كورونا، وقال وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، أشكر كل من التزم بالقرارات الصحية، وأشكر أبطال وزارة الداخلية الذين يحافظون على صحة المواطنين والمقيمين.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد المصابين إلى 665، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163.