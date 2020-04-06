اليوم السابع
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مجلس مدينة القصير يتابع عملية تطهير المدارس والمنشأت الحيوية ..صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:22 م
مجلس مدينة القصير يتابع عملية تطهير المدارس والمنشأت الحيوية ..صور اعمال التعقيم بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة القصير، أن اللواء سعد البدرى رئيس المدينة، تابع مع مدير الشبكات والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع القصير، أعمال التطهير بمدارس المدينة منها مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى استهدفتها الوحدة المحلية لمواجهة الفيروس المستجد.

ووجه وئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير بكافة مدارس المدينة، بجانب الشوارع الفرعية والرئيسية والمناطق، مؤكدا أن الوحدة اعدت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، بتطهير مدرسة الثورة الثانوية بنات ومدرسة أبو بكر الصديق، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطهير جميع المدارس الشاملة مراحل الثانوية العامة والفنية والاعدادية والابتدائية.

كان نظم شباب مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، حملات تعقيم وتطهير بالشوارع الفرعية، وكذلك المناطق الشعبية، والمنشآت العامة بالمدينة، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، الشكر لجميع الفئات المشاركة فى تلك الحملات التى ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة للشباب المتطوعين فى تطهير المناطق وكافة شوارع المدينة.

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن هناك مجموعات عمل بكافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق، لتطهير جميع الأماكن وتعقيمها، لعدم تفشى الفيروس بين الأهالى، مناشدا المواطنين الالتزام بمواعيد الحظر التى تبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا .

وقام شباب المدينة المتطوعين، بأعمال التطهير بمناطق مختلفة، شملت منطقة البلوكات ومنطقة السبع عمارات وشوارعها الفرعية والرئيسية ومبنى التأمينات الاجتماعية

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اعمال التعقيم بالقصير 

 

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اعمال التعقيم بالقصير 

 

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اعمال التعقيم بالقصير 

 


البحر الاحمر

القصير

تعقيم المنشآت الحيوية بالقصير

تعقيم المدارس

رئيس مدينة القصير

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