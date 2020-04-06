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مجلس الشورى السعودى يعقد اليوم أولى جلساته "عن بُعد"

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:09 ص
مجلس الشورى السعودى يعقد اليوم أولى جلساته "عن بُعد" الملك سلمان
كتبت ـ إيمان حنا

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يعقد مجلس الشورى السعودى اليوم أولى جلساته واجتماعاته عن بعد، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وذلك في سياق حرصه على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن .وفق العربية.

ويستهل المجلس ابتداءً اليوم عقد أولى جلساته - عبر الشبكة الافتراضية - برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي يناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يبحث أيضا تـقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

و في ذات الجلسة يتم استعراض تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.


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