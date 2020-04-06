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متحدث رئيس وزراء بريطانيا: قلقون من استمرار أعراض كورونا على جونسون

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:28 م
متحدث رئيس وزراء بريطانيا: قلقون من استمرار أعراض كورونا على جونسون بوريس جونسون
كتب سمير حسنى

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أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء.

 

ونقلت العربية عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قلوه اليوم الاثنين، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.

وكان مصدر حكومي بريطاني، قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.

وأضاف المصدر "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. "قضى الليل في المستشفى".

ونقل جونسون إلى المستشفى الليلة الماضية لأنه ما زال مصابا بارتفاع في درجة حرارته وشعر الأطباء بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.

 

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطانى قال أمس الأحد، إن بوريس جونسون فى المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".


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