ماليزيا تسجل أعلى حصيلة للمتعافين في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا

كوالالمبور(أ ش أ)

سجلت ماليزيا اليوم الاثنين ، 236 حالة شفاء تام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 1.241 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله : إن هذا العدد يمثل أعلى حصيلة يومية مسجلة من حيث حالات التعافي والشفاء في ماليزيا .. مشيرا إلى أن نسبة التعافي وصلت إلى 32.72 % من إجمالي الإصابات.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة بالفيروس.. قال المسؤول الماليزي - خلال مؤتمر صحفي يومي بخصوص هذا الشأن - إنه تم تسجيل 131 حالة بما فيها حالة وفاة واحدة في ماليزيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ؛ ليصبح بذلك العدد التراكمي للإصابات 3 آلاف و793 حالة منها 62 حالة وفاة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)..مشيرا إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تبلغ 1.62 في المائة من إجمالي الإصابات.

وكان المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام، أعلن اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى ماليزيا لا يزال تحت السيطرة، ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، عن المسئول مناشدته للجميع أن يساعدوا العاملين الطبيين في مواجهة هذا الفيروس الفتاك، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل.

وأضاف: "لا أستطيع أن أتصور التعامل مع 25,000 حالة إصابة.. لا يوجد في مستشفياتنا مساحة كافية.. هذا هو الحال الحقيقي في حالة التزايد المفاجئ".

وسجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بالفيروس وأربع حالات وفاة أمس، ليصبح بذلك العدد التراكمي للإصابات 3,662 حالة من ضمنها 61 حصيلة الوفيات. وتعافى 90 شخصًا وسُمح لهم بالخروج من المستشفيات، ليتجاوز عدد المتعافين حالياً ألف شخص، إذ بلغ العدد التراكمي 1005 أشخاص أو ما يعادل 27.44 في المائة من إجمالي الإصابات.

وكان المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، أعلن ارتفاع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3662 إصابة.

ونقلت صحيفة "مالاى نيوز" الماليزية، أمس الأحد، عن الدكتور نور هشام قوله خلال مؤتمر صحفى - إنه تم الإبلاغ عن 179 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 61 بسبب الفيروس.