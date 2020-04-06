اليوم السابع
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لطلاب النقل.. 5 خطوات للدخول على المكتبة الرقمية لإعداد البحث

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:00 م
لطلاب النقل.. 5 خطوات للدخول على المكتبة الرقمية لإعداد البحث طلاب المدارس - صورة ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك خطوات للدخول على المكتبة الرقمية التى تمت إتاحتها للطلاب لإعداد الأبحاث التى تم اعتمادها كبديل للامتحان التقليدى، ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى 5 خطوات للدخول على منصة "ذاكر".

ـ الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر.

ـ لن يحتاج الطالب إلى إدخال كلمة سر أو عمل حساب على المكتبة الرقمية للاطلاع على المحتوى الرقمى لإعداد البحث.

ـ المكتبة الرقمية بها محتوى رقمى للطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوى العام يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالى http://https//study.ekb.eg

ـ يمكن للطلاب الدخول المكتبة الرقمية فى أى وقت من اليوم فهى متاحة على مدار اليوم.

ـ تعتبر المكتبة الرقمية "ذاكر" مصدرا مهما للطلاب فى إعداد الأبحاث.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع، ويحتوى الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة، وستتم مراعاة الفروق العمرية فى المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

وقالت الوزارة إنه لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أى مصادر أخرى متاحة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، عدة نقاط مهمة، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.


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