لأول مرة ..بلجيكا تسجل عدد خروج من المستشفيات أكثر من الدخول بسبب كورونا

كتب: أحمد علوى

كشفت السلطات الصحية فى بلجيكا عن تطور جديد فى أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، فبعد ان كانت أرقام الاصابات ترتفع بشكل مرعب ، فقد اصبح هناك أمل بعد الاعلان عن السماح لاكثر من 500 مريض بمغادرة المستشفى.

ووفقًا لأحدث تقرير لمعهد Sciensano الصحة والخاص بوباء كورونا والذى أعلن للمرة الأولى، كان عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفى في يوم واحد أكبر من عدد الحالات الجديدة التي دخلت المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، سمح لـ 504 أشخاص بمغادرة المستشفى في حين تم نقل 499 شخصًا إلى المستشفى .

ويضيف المعهد العلمي للصحة العامة أن ما مجموعه 5735 سرير مستشفى مشغول في الوقت الراهن اي بزايدة قدرها (+57) ، منهم 1261 في العناية المركزة بزيادة قدرها (+16).

وقد وصل عدد الوفيات في بلجيكا منذ إنتشار وباء كورونا الى 1447 حالة وفاة بزيادة 164 حالة وفاة عن يوم السبت.

بالإضافة إلى أن 1260 مريضًا ثبت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد كوفيد 19و وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا إلى 19961.

وأخيرا يشير المعهد العلمي للصحة العامة ان هذه الارقام لا تعكس العدد الدقيق للأشخاص المصابين ب‍ـ Covid-19 ، حيث لم يتم اختبار جميع السكان.

يذكر أن وزير الاتصالات الرقمية البلجيكى فيليب دو باكر والمسئول عن لجان الاختبارات ضد فيروس كورونا، قد أعلن السبت، عن زيادة سعة الاختبار إلى 10 آلاف يومياً ، قائلا: "يمكن للمستشفيات الآن القيام بالمزيد الاختبارات بصورة يومية".

وقال الوزير البلجيكى "في الوقت الحالي ، تم رفع سعة الاختبار 10 آلاف اختبار يوميًا في بلجيكا" ، ويشير مكتب الوزير ،إلى أنه في الأسبوع الماضي ، تراوح المتوسط ​​بين 3500 و 4000 اختبار تم إجراؤها بصورة يومية .

وصرح مكتب الوزير إن مخزون معدات أخذ العينات سيزيد من عدد الاختبارات يومياً إلى 10 آلاف. وبالتالي فإن المستشفيات ستكون قادرة على زيادة عدد الاختبارات التي يتعين إجراؤها يوميًا.

بالتشاور مع مجموعة إدارة المخاطر "RMG" التابعة لوزارة الصحة ، سيتم مراجعة معايير الاختبار وفقًا للسعة الإضافية المتاحة.