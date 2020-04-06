اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 12:58 م
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كيف التزم أهالى قرية الهياتم بالعزل المنزلى فى الغربية بسبب كورونا؟.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:24 م
كيف التزم أهالى قرية الهياتم بالعزل المنزلى فى الغربية بسبب كورونا؟.. صور الهدوء يسيطر على شوارع قرية الهياتم بالمحلة
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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سادت حالة من الهدوء التام داخل قرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد دفن جثمان محمد الزفتاوى 82 سنة والذى توفى داخل مستشفى العزل بقها، إثر إصابته بفيروس كورونا.

 

وانتظمت الحياة بشكل طبيعى داخل القرية، والتى تم عزلها وغلق مداخلها ومخارجها بالكامل، ومنع خروج أو دخول احد منها خشية انتشار الفيروس.

 

وحرص عدد من المواطنين على شراء احتياجاتهم من المخابز، ومن بعض فروشات الخضر والفاكهة المتواجدة بالقرية، بينما تشهد المصالح الحكومية من سجل مدني ومكتب البريد توافد أهالى القرية عليها لإنهاء مصالحهم وصرف المعاشات.

 

فيما اقتصر العزاء فى المتوفى بسبب فيروس كورونا على تشييع الجنازة فقط وعدم إقامة أى مراسم للعزاء.

 

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد قامت أمس الأحد بدفن جثمان محمود الزفتاوى 82 سنة، والذى توفي داخل مستشفى العزل بقها، بعد تدهور حالته الصحية عقب أصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وتم دفن الجثمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأدى عدد من أهالى القرية صلاة الجنازة عليه بالمقابر، وقامت الشرطة بتفريق المشيعون عقب الانتهاء من دفن الجثمان.

 

وكان المتوفي قد أصيب بالفيروس عن طريق نجله والذي يعمل في أحد مطاعم البيتزا الشهيرة بطنطا، وتسبب الأخير في اصابه9من أسرته وأقاربه من بينهم والده ووالدته.

 

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد انتهت من إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ600 شخص من المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم 10 أشخاص بقرية الهياتم مركز المحلة، وتؤكد سلبية نتائج التحاليل.

 

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الهياتم

قرية الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم مركز المحلة الكبرى

فيروس كورونا

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