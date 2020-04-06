وتفرض كوريا الجنوبية عزلا إلزاميا لمدة أسبوعين على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من الأربعاء الماضي وذلك بهدف احتواء حالات الإصابة القادمة من الخارج.

وكانت المرأة التايوانية قد وصلت مطار إنتشون الدولي يوم الخميس وتم إرسالها لمكان الحجر الصحي في اليوم الذي يليه بعد أن وافقت على الخضوع للحجر هناك، غير أنه تم إرسالها لمكتب الهجرة بعد أن رفضت دفع تكاليف الإقامة في المنشأة.

ووافقت الوزارة على ترحيلها لأن تصرفها كان بمثابة "رفض لتنفيذ تدابير الحجر الصحية الحكومية الرامية لاحتواء وباء كورونا"، وفقا للوزارة.

وتعد هذه هي حالة الترحيل الأولى لأجنبي بعد رفضه البقاء في منشأة حجر صحي تابعة للحكومة. وبلغ عدد الأجانب الذين رُفض دخولهم البلاد لرفضهم الخضوع للحجر الصحي الإلزامي 11 أجنبيا.