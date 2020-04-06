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كورونا يجتاح أقاليم الإكوادور بتسجيل 150 حالة وفاة وأكثر من 3 الأف إصابة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:10 ص
كورونا يجتاح أقاليم الإكوادور بتسجيل 150 حالة وفاة وأكثر من 3 الأف إصابة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كيتو أ ش أ

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ارتفع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، والذى اجتاح كل أقاليم الإكوادور الأربع والعشرين إلى 150 حالة وفاة وأكثر من 3 الأف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية والمُهتمة عموما بالشأن اللاتينى فى نسختها باللغة الانجليزية، الأحد - أنه خلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفعت الوفيات من 62 يوم الاثنين الماضى إلى ما يقرب من 150 حالة، فى حين زادت الحالات الإيجابية من 2240 إلى 3400 خلال نفس الفترة.

وتابعت أن هناك أيضا ارتفاعا فى عدد الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالسلالة الجديدة من الفيروسات التاجية، وأن اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ بالبلاد تضيف إلى التقارير اليومية الوفيات المحتملة من هذا الوباء، الذى انتشر فى معظم أنحاء العالم.

وشهد الأسبوع الماضى أيضًا شكاوى من الأطقم الطبية حول نقص الإمدادات الحيوية اللازمة لعملهم فى مكافحة المرض، على الرغم من أن الإدارة الوطنية تؤكد امتلاكها الأموال والمعدات لتوفير الاحتياجات المطلوبة للمراكز الصحية.

ووفقاً لبيانات السلطات الإكوادورية فإنه بعد جمع 308 جثث من المنازل فى الفترة من 23 إلى 30 مارس الماضي، مازالت هناك 111 جثة فى انتظار نقلها منذ يوم الاثنين الماضي.

 


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