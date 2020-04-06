اليوم السابع
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كندا تخصص طائرة ثانية لنقل باقى رعاياها من ووهان مع استمرار تفشى فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:20 م
كندا تخصص طائرة ثانية لنقل باقى رعاياها من ووهان مع استمرار تفشى فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا أ ش أ

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كشف مسؤولون كنديون، اليوم الخميس، عن أن ثلثى الكنديين الذين يسعون لمغادرة مدينة ووهان الصينية مع تفشى فيروس كورونا الجديد سيعودون إلى كندا يوم غد الجمعة، لافتين إلى تخصيص طائرة ثانية لنقل الكنديين.

وبينما لا تزال الأرقام الدقيقة فى حالة تغير مستمر، صرح وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، للصحفيين فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس بأن الحكومة ستعيد معظم الكنديين إلى البلاد إما على متن طائرة مستأجرة من الحكومة أو على متن طائرة أمريكية تغادر بعد قليل، ومن المقرر إعادة الباقى إلى كندا الأسبوع المقبل على متن رحلة ثانية مستأجرة من كندا.

وقال وزير الخارجية الكندى إنه تم الكشف على ال211 راكبا على متن الطائرة التى ستطير إلى فانكوفر للتزود بالوقود ثم إلى قاعدة ترينتو العسكرية من أجل إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي.

وقال شامباين إن الرحلة الثانية من المقرر أن تغادر ووهان فى 10 فبراير، وتصل إلى قاعدة ترينتون الجوية، حيث سيتم إخضاع جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم للحجر الصحى لمدة 14 يوما فى 11 فبراير.

وأشار إلى أن السلطات فى بلاده على علم بأن الكنديين اللذين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا قد تم نقلهما إلى مؤسسات طبية فى اليابان وأنهما سيحصلان على العلاج المناسب.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الكندية باتى هاجدو - فى المؤتمر الصحفى - "قد يصبح النقل أكثر صعوبة بين البلدين مع تطور الوضع"، مضيفة أن الحكومة لا تعرف كم من الوقت ستفرض الحجر الصحى على 50 مليون شخص فى ووهان.

وتعد خطوط الطيران الكندية "إير كندا" والخطوط الجوية البريطانية من بين عدد كبير من شركات الطيران التى تجمد رحلاتها إلى الصين فى الوقت الذى تبذل فيه السلطات جهودا كبيرة لمواجهة تفشى فيروس كورونا الجديد.

 


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أخبار الصين

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